Άρης - Ολυμπιακός LIVE από το Αλεξάνδρειο για το μπάσκετ

Στο Αλεξάνδρειο φιλοξενείται το μεγάλο παιχνίδι της 13ης αγωνιστική της Stoiximan GBL ανλαμεσα στον Άρη και τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Άρης - Ολυμπιακός LIVE στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το Liveblog του Gazzetta.
Άρης - Ολυμπιακός Live streaming
Άρης - Ολυμπιακός LIVE
Ο Άρης προέρχεται από την ήττα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ με την οποία μπήκε τέλος στο σερί των τριών νικών του. Σε αυτό το παιχνίδι είχε 11/11 βολές και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του στη Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το «ρεπό» και με νίκη επί του Άρη θα ολοκληρώσει αήττητος τον πρώτο γύρο. Είναι κάτι που έκανε συνολικά πέντε φορές στην ιστορία του στη Stoiximan GBL.
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026
Μύκονος - ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)
Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94
Ηρακλής - Περιστέρι 73-59
Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026
Κολοσσός - Μαρούσι 13:00
Άρης - Ολυμπιακός 13:00
Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00
Η κατάταξη της Stoiximan GBL
1. Ολυμπιακός 11-0
2. Παναθηναϊκός 10-1
3. ΠΑΟΚ 9-3
4. ΑΕΚ 8-4
5. Προμηθέας 6-6
6. Ηρακλής 6-6
7. Μύκονος 6-6
8. Άρης 5-6
---------------------------
9. Περιστέρι 5-7
10. Καρδίτσα 4-7
11. Μαρούσι 2-9
12. Κολοσσός 2-9
---------------------------
13. Πανιώνιος 1-11
