Άρης - Παναιτωλικός 0-2: «Ταφόπλακα» για τους Θεσσαλονικείς λίγο πριν τη λήξη

Ο Παναιτωλικός επικράτησε 2-0 του Άρη στο Κλ. Βικελίδης με τα γκολ των Αγκίρε στο 65' και Άλεξιτς στο 87', με την εξέδρα να στρέφεται κατά των κατά των παικτών και του Καρυπίδη.
Ο Παναιτωλικός δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά, παρά να παραμείνει σοβαρός, σταθερός, συμπαγής και έξυπνος. «Κλείδωσε» την άμυνά του και επιθετικά σημάδεψε στις αμυντικές αδυναμίες του Άρη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
