Ο Άρης πήρε την πρόκριση στους "8" του Κυπέλλου Ελλάδας όπου θα συναντήσει τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 2-0 του Παναιτωλικού, παρουσιάζοντας δύο πρόσωπα στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Το εξαιρετικό του πρώτου ημιχρόνου όπου είχε κατοχή, δύο γκολ, καλές συνεργασίες. Στο δεύτερο είχε περισσότερες φάσεις αλλά έδωσε και πολλούς χώρους στον Παναιτωλικό, ο οποίος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες.

