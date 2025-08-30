Άρης - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό σήμερα (30/8) στο «Κλ. Βικελίδης», στη δεύτερη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 21.00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Οι «κιτρινόμαυροι» επιβλήθηκαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 2-0.

Οι Αγρινιώτες ξεκίνησαν με το «αριστερό» αφού ηττήθηκαν στην έδρα τους με 2-0 από τον Ατρόμητο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 3 Άρης 3 Ολυμπιακός 3 Ατρόμητος 3 ΠΑΟΚ 3 Λεβαδειακός 3 ΟΦΗ 0 Παναθηναϊκός 0 Κηφισιά 0 Πανσερραϊκός 0 ΑΕΛ 0 Αστέρας 0 Παναιτωλικός 0 Βόλος 0

* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)

Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)

Άρης-Παναιτωλικός (21:00)

Λάρισα-Κηφισιά (21:30)

Κυριακή 31 Αυγούστου

ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)