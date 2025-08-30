Μενού

Άρης - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Άρης εναντίον Παναιτωλικού σήμερα (30/08) για τη Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Άρης - Βόλος
Φάση από το ματς Άρης - Βόλος | Eurokinissi/ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό σήμερα (30/8) στο «Κλ. Βικελίδης», στη δεύτερη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 21.00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Οι «κιτρινόμαυροι» επιβλήθηκαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 2-0.

Οι Αγρινιώτες ξεκίνησαν με το «αριστερό» αφού ηττήθηκαν στην έδρα τους με 2-0 από τον Ατρόμητο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. ΑΕΚ 3
  2. Άρης 3
  3. Ολυμπιακός 3
  4. Ατρόμητος 3
  5. ΠΑΟΚ 3
  6. Λεβαδειακός 3
  7. ΟΦΗ 0
  8. Παναθηναϊκός 0
  9. Κηφισιά 0
  10. Πανσερραϊκός 0
  11. ΑΕΛ 0
  12. Αστέρας 0
  13. Παναιτωλικός 0
  14. Βόλος 0

* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής 

Σάββατο 30 Αυγούστου

  • Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)
  • Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)
  • Άρης-Παναιτωλικός (21:00)
  • Λάρισα-Κηφισιά (21:30)

Κυριακή 31 Αυγούστου

  • ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)
  • ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)
  • Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)

