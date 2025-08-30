Άρης - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό σήμερα (30/8) στο «Κλ. Βικελίδης», στη δεύτερη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 21.00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Οι «κιτρινόμαυροι» επιβλήθηκαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 2-0.
Οι Αγρινιώτες ξεκίνησαν με το «αριστερό» αφού ηττήθηκαν στην έδρα τους με 2-0 από τον Ατρόμητο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- ΑΕΚ 3
- Άρης 3
- Ολυμπιακός 3
- Ατρόμητος 3
- ΠΑΟΚ 3
- Λεβαδειακός 3
- ΟΦΗ 0
- Παναθηναϊκός 0
- Κηφισιά 0
- Πανσερραϊκός 0
- ΑΕΛ 0
- Αστέρας 0
- Παναιτωλικός 0
- Βόλος 0
* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 30 Αυγούστου
- Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)
- Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)
- Άρης-Παναιτωλικός (21:00)
- Λάρισα-Κηφισιά (21:30)
Κυριακή 31 Αυγούστου
- ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)
- ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)
- Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)
