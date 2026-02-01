Άρης - Παναθηναϊκός LIVE από το Αλεξάνδρειο για το μπάσκετ

Μενού

Άρης - Παναθηναϊκός LIVE στις 16:00 για τη 17η αγωνιστική στη Stoiximan Basket League.

άρης παναθηναικος live
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, καθώς έχει ανακοινωθεί sold out, φιλοξενείται το μεγάλο παιχνίδι της 17ης αγωνιστική στο μπάσκετ εκεί που ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό των πολλών αγωνιστικών προβλημάτων. Άρης - Παναθηναϊκός LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Άρης - Παναθηναϊκός Live streaming

Άρης - Παναθηναϊκός LIVE

Ο Άρης προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες αφού μετά τον Ηρακλή εντός έδρας, επιβλήθηκε του Προμηθέα Πάτρας εκτός έδρας το περασμένο Σάββατο. Έτσι έχει πέντε νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια του και πήρε προβάδισμα για την εξάδα. Ως γηπεδούχος έχει ρεκόρ 4-3, έχοντας μάλιστα χαμηλότερη επιθετική παραγωγικότητα από εκείνη που έχει ως φιλοξενούμενος (79,28 έναντι 86,85).

Ο Παναθηναϊκός μετράει πλέον 13 διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος. Τρεις από αυτές ήρθαν μέσα από ανατροπή διψήφιου μειονεκτήματος με τελευταία αυτή της προηγούμενης αγωνιστικής αφού βρέθηκε στο -13 απέναντι το Μαρούσι. Αυτό είχε συμβεί και στα παιχνίδια με τον Άρη εντός (-12) και τη Μύκονο εκτός (-10).

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/1

Ηρακλής - Καρδίτσα 93-73
Ολυμπιακός - Περιστέρι 94-71
ΑΕΚ - Κολοσσός 96-83

Κυριακή 1/2

Μαρούσι - Πανιώνιος 97-105
Άρης - Παναθηναϊκός 16:00

Τετάρτη 25/3

ΠΑΟΚ - Μύκονος 18:00

