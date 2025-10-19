Άρης - Παναθηναϊκός LIVE: Η αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική

Ντέρμπι 4άδας στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 7η αγωνιστική της Super League, στις 19:30. Η αναμέτρηση στο «Βικελίδης» θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Άρης - Παναθηναϊκός LIVE από το Gazzetta.
Άρης - Παναθηναϊκός LIVE
Οι «κιτρινόμαυροι» ισοβαθμούν στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Λεβαδειακό έχοντας 3 νίκες και 1 ισοπαλία στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Αντίθετα, οι «πράσινοι» που δεν έχουν κάνει καλή εκκίνηση έχουν 8 βαθμούς με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα σε έξι ματς.
- «Γελάνε οι κότες με αυτά που κάνει»: Και τι δεν είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
- Από τα boxes στο Instagram: Γιατί όλοι μιλούν για τη Celia Gabbiani
- Το έγκλημα αιμομιξίας που πάγωσε την Ελλάδα: Ο Τσούτσικος έσωσε την αδερφή του στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά
- «Πες πόσο μ**** είσαι»: 6 διάσημοι τραγουδιστές που «τα έχουν πάρει» από σκηνής με θαμώνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.