Άρης - Παναθηναϊκός LIVE: Η αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική

Ντέρμπι 4άδας στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 7η αγωνιστική της Super League, στις 19:30. Η αναμέτρηση στο «Βικελίδης» θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Άρης - Παναθηναϊκός LIVE από το Gazzetta.

Άρης - Παναθηναϊκός LIVE

Οι «κιτρινόμαυροι» ισοβαθμούν στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Λεβαδειακό έχοντας 3 νίκες και 1 ισοπαλία στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Αντίθετα, οι «πράσινοι» που δεν έχουν κάνει καλή εκκίνηση έχουν 8 βαθμούς με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα σε έξι ματς.



