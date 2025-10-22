Μενού

Άρης: Παρελθόν ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς από τον πάγκο της ομάδας

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Άρη.

Μπόγκνταν Καράιτσιτς
Ο Μπόγκνταν Καράιτσιτς στον πάγκο του Άρη | Eurokinissi/ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ / MEGA PRESS
Η ΚΑΕ Άρης έλυσε πρόωρα τη συνεργασία της με τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς μετά τα συνεχή άσχημα αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα και την ήττα στο Αλεξάνδρειο από τη Μανρέσα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Bogdan Karaicic. Η διοίκηση της ΚΑΕ και ο General Manager, Νίκος Ζήσης, είχαν τετ α τετ με τον Σέρβο κόουτς, στον οποίο μετέφεραν την απόφαση για τη λύση της συνεργασίας.

Ευχαριστούμε τον Bogdan Karaicic για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».

