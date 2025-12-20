Άρης - Περιστέρι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις θέλουν να δώσουν τόσο ο Άρης όσο και το Περιστέρι που σήμερα αναμετρούνται στο Αλεξάνδρειο για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Άρης - Περιστέρι κάνει τζάμπολ στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το ΕRTSPORTS 1.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από τις νίκες επί του Προμηθέα Πάτρας εντός και του Ηρακλή εκτός έδρας ενώ μετά το αρχικό 0-3, σημείωσαν τέσσερις νίκες στα έξι παιχνίδια που ακολούθησαν. Ο Άρης αν και έχει διψήφιο μέσο όρο επιθετικών ριμπάουντ (10,11), η παραγωγικότητα του από αυτά περιορίζεται στους 9,11 πόντους ανά αγώνα. Ανάλογα είναι όμως και τα νούμερα του Περιστερίου που παίρνει εννιά πόντους από τα 8,66 επιθετικά ριμπάουντ του.

Αυτή θα είναι η 69η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων με την ως τώρα ιστορία τους να αναδεικνύει ένα προβάδισμα εκείνης της Θεσσαλονίκης (38-30) από το 1983-84 όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Οι «κυανοκίτρινοι» πάντως έχουν τον πρώτο λόγο στο πλαίσιο του επαγγελματικού Πρωταθλήματος με 29 νίκες έναντι 27 των «κιτρινόμαυρων». Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης μετράει 25 νίκες σε 33 παιχνίδια αν και το Περιστέρι Betsson έφυγε με το διπλό στα τέσσερα από τα τελευταία οχτώ.