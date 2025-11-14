Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Σοβαρεύτηκε στο τέλος αλλά ήταν αργά

Μετά από τρεις σερί νίκες, ο Ολυμπιακός έκανε... στάση στο Μιλάνο, χάνοντας την ευκαιρία να αναρριχηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 88-87 από την Αρμάνι, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, με το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-4. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί βελτίωσαν το δικό τους σε 6-5.

Τα 13/28 τρίποντα της Αρμάνι και κυρίως τα δύο του Βρετανού “ rookie” γκαρντ Κουίν Έλις (16π., 5 ασίστ) στο τέλος «πλήγωσαν» τους «ερυθρόλευκους» που ακολουθούσαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, βρέθηκαν και στο -13 στην 3η περίοδο (61-48), για να τα δώσει όλα στο τέλος και με επιμέρους σκορ 21-31 να διεκδικήσει τη νίκη, αλλά να ηττηθεί στο τέλος με έναν πόντο.

Το άστοχο σουτ του Σάσα Βεζένκοφ υπό κακές προϋποθέσεις στα 9΄΄ έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της Αρμάνι που είχε πάντα απαντήσεις, αφού έστω κι αν μπήκε εν συνεχεία το τρίποντο του Ντόρσεϊ ήταν πλέον αργά για την ελληνική ομάδα.

Ο Μιλουτίνοφ (9π.) φτάνοντας τα 1064 ριμπάουντ με τα 5 που μάζεψε απόψε μπήκε στο TOP-10 των ριμπάουντερ στην ιστορία της Euroleague.

Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε 27 πόντους με 4/6 τρίποντα, μάζεψε 5 ριμπάουντ και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 25 πόντους με 3/8 τρίποντα. Ο Εβάν Φουρνιέ βρήκε το... χέρι του έξω από τα 6.75 με 3/4 τρίποντα και 10 πόντους. Ο Τάισον Ουόρντ σημείωσε 8 πόντους. Στους 6 πόντους έμεινε ο Σάσα Βεζένκοφ (με 1/4 τρίποντα) και μάζεψε 7 ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ που ήταν πολύ... μόνος στον άσο, εν τη απουσία του τραυματία Φρανκ Νιλικίνα είχε 6 ασίστ, αλλά μόνο 2 πόντους με 0/3 τρίποντα.

Ο Άρμονι Μπρουκς σημείωσε 15 πόντους με 3/7 τρίποντα, 13 πόντους πέτυχε ο Ντέβιν Μπούκερ. Ο Μπολμάρο είχε 9 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 8 πόντους με 1/5 τρίποντα ήταν η προσφορά του Μάρκο Γκούντουριτς στην ομάδα του.

«Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου, υπάρχει πάντα ένας τρόπος. Μείνε δυνατός Κίναν» έγραφαν τα μπλουζάκια που φορούσαν στην προθέρμανση οι παίκτες του Ολυμπιακού, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στον άτυχο Κίναν Έβανς που υπέστη ρήξη αριστερού Αχίλλειου τένοντα στην πρώτη αγωνιστική επιστροφή του στη Euroleague από τις 11 Απριλίου 2024, απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας στη 10η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87

Οι συνθέσεις:

Αρμάνι Μιλάνο (Τζουζέπε Ποέτα): Μάνιον 6 (2), Έλις 16 (2), Μπούκερ 13 (3), Τονούτ 6, Μπολμάρο 9 (1), Μπρουκς 15 (3), Ρίτσι 5 (1), Γκούντουριτς 8 (1), Ντάνστον 10.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Oυόκαπ 2 (1), Oυόρντ 8, Λι, Βεζένκοφ 6, Ντόρσεϊ 25 (3), Πίτερς 27 (4), Μιλουτίνοφ 9, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 10.