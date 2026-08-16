«Ασημένιος» ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε σπουδαία μάχη με αντίπαλο τον ανίκητο Ντουπλάντις και κέρδισε ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου.

Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, με καλύτερη επίδοση τα 6.00μ.

Για μία ακόμη φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό σούπερ σταρ, Μόντο Ντουπλάντις, που με επίδοση 6.15μ. στέφθηκε για 4η φορά Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα επί κοντώ στον ανοιχτό στίβο (2018 Βερολίνο, 2022 Μόναχο, 2024 Ρώμη, 2026 Μπέρμιγχαμ). Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5.85μ.

Μετά από μία συγκλονιστική «μονομαχία» με τον «τεράστιο» Μόντο Ντουπλάντις που... έκοψε την ανάσα στο βρετανικό κοινό στο Alexander Stadium, ο «Μανόλο» είχε καλύτερο άλμα στα 6.00μ., ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, όπως είχε κάνει και ο Σουηδός υπεραθλητής.

Όμως, ο Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη τα 6.10μ. και τα 6.15μ., χωρίς να καταφέρει ν' ακολουθήσει το χαμογελαστό παιδί του ελληνικού αθλητισμού, Εμμανουήλ Καραλής... .