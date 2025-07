«Ασημένιος» ο Ιωάννης Κουσαθανάς στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι Νέων 2025

Η κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο σλάλομ από τον σκιέρ του Ν.Ο. Βουλιαγμένης ήταν η κορυφαία διάκριση για την Ελληνική ομάδα στην εν λόγω διοργάνωση, ωστόσο και τα υπόλοιπα μέλη της κατάφεραν να πλασαριστούν σε τελικούς και των τριών αγωνισμάτων:

Στο σλάλομ κατηγορίας girls under 14 η Ηλέκτρα Ντόϊμα προκρίθηκε στους τελικούς καθώς και στο άλμα, ενώ ο Φίλιππος Σιλβέστρος πέρασε στην τελική φάση του σλάλομ των φιγουρών και του άλματος, ο Ματθαίος Ραυτόπουλος «είδε» τελικούς στο σλάλομ κατηγορίας boys under 14, o Χρήστος Πετρόπουλος με εξαιρετική επίδοση 1 μπάλα στα 11.25μ σκοινί 58χλμ πλασαρίστηκε στη μάχη του βάθρου για το αγώνισμα του σλάλομ στην κατηγορία boys under 17.

Η παρουσία ήταν δυναμική και συγκλονιστική μέχρι τέλους για το εθνικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καθώς o Νίκος Αντωνόπουλος κατάφερε να αγωνιστεί στους τελικούς των φιγουρών στην κατηγορία boys under 14, ενώ με αξιόλογη επίδοση 6710 βαθμών ο Γιάννης Κουσαθανάς αγωνίστηκε στον τελικό των φιγουρών καθώς και του άλματος με επίδοση 43,8 μ.

Επίσης, «ελληνικό χρώμα» έδωσε στους τελικούς στο Πανευρωπαϊκό νέων και η Γλύκα- Χαρά -Σωτηρία στο αγώνισμα του άλματος στην κατηγορία girls under 17.