Ασταμάτητος Αντετοκούνμπο με buzzer beater και 33 πόντους κόντρα στους Πέισερς

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες με την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak» με δικό του turnaround fadeaway από τα από 5,5 μέτρα, μετά από τάιμ άουτ, έστειλε την μπάλα στο καλάθι των Πέισερς την ώρα που ακουγόταν η κόρνα της λήξης και χάρισε τη νίκη (117-115) στους Μπακς μέσα στην Ιντιάνα!
Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν και πάλι ο κορυφαίος των «Ελαφιών» καθώς πέρα από το νικητήριο καλάθι, σημείωσε 33 πόντους (με 13/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/9 βολές) και είχε ακόμη 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη. Ακολούθησαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, οι Κούζμα (15π.,5ριμπ.), Γκριν (13π.), Άντονι (11π.), Τρέντ Τζ. (11π.) και Ρόλινς (10π.).
Για τους Πέισερς που υποχώρησαν στο 1-6, ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 32 πόντους με 11/24 εντός παιδιάς, ενώ τον ακολούθησαν οι Τζάκσον (21π.), Γουόκερ (18π.) και Νέσμιθ (17π.)
Πλέον, στην κορυφή της Ανατολής στο NBA, βρίσκονται Σίξερς και Μπουλς με ρεκόρ 5-1 ενώ ακολουθούν οι Μπακς με τους Πίστονς που έχουν 5-2.
Οι Πέισερς απέκλεισα τους Μπακς στον πρώτο γύρο των πλέι οφ και τα δύο τελευταία χρόνια με το Μιλγουόκι να ψάχνει τη νίκη αλλά και τον Αντετοκούνμπο την... εξιλέωση για το παιχνίδι με τους Κινγκς.
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νικητήριο καλάθι
- Πολύ βαρύ κλίμα στην τηλεδιάσκεψη ΚΟ της ΝΔ με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ: «Πάρτε το πίσω»
- Αποκαλύψεις του αδελφού της νεκρής στα Βορίζια: «Καθαρή ανθρωποκτονία - Δεχθήκαμε και σήμερα απειλές»
- Η μεγάλη επιστροφή του bachelor Παναγιώτη Βασιλάκου σε αναπάντεχο ελληνικό ριάλιτι
- Βορίζια: Συγγενείς του Φανούρη Καργάκη ζήτησαν άδεια από τη φυλακή για να πάνε στην κηδεία του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.