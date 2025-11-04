Ασταμάτητος Αντετοκούνμπο με buzzer beater και 33 πόντους κόντρα στους Πέισερς

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες με την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak» με δικό του turnaround fadeaway από τα από 5,5 μέτρα, μετά από τάιμ άουτ, έστειλε την μπάλα στο καλάθι των Πέισερς την ώρα που ακουγόταν η κόρνα της λήξης και χάρισε τη νίκη (117-115) στους Μπακς μέσα στην Ιντιάνα!

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν και πάλι ο κορυφαίος των «Ελαφιών» καθώς πέρα από το νικητήριο καλάθι, σημείωσε 33 πόντους (με 13/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/9 βολές) και είχε ακόμη 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη. Ακολούθησαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, οι Κούζμα (15π.,5ριμπ.), Γκριν (13π.), Άντονι (11π.), Τρέντ Τζ. (11π.) και Ρόλινς (10π.).

Για τους Πέισερς που υποχώρησαν στο 1-6, ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 32 πόντους με 11/24 εντός παιδιάς, ενώ τον ακολούθησαν οι Τζάκσον (21π.), Γουόκερ (18π.) και Νέσμιθ (17π.)

Πλέον, στην κορυφή της Ανατολής στο NBA, βρίσκονται Σίξερς και Μπουλς με ρεκόρ 5-1 ενώ ακολουθούν οι Μπακς με τους Πίστονς που έχουν 5-2.

Οι Πέισερς απέκλεισα τους Μπακς στον πρώτο γύρο των πλέι οφ και τα δύο τελευταία χρόνια με το Μιλγουόκι να ψάχνει τη νίκη αλλά και τον Αντετοκούνμπο την... εξιλέωση για το παιχνίδι με τους Κινγκς.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νικητήριο καλάθι