Ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, επέστρεψαν στις νίκες οι Μπακς

Επιστροφή στις νίκες για τους Μιλγουόκι Μπακς που με οδηγό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο νίκησαν στο Fiserv Forum τους Νιου Γιορκ Νικς με 121-111 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στην Ανατολή σε 3-1.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο ηγέτης για τα «Ελάφια» έχοντας 37 πόντους (με 16/21 δίποντα και 5/7 βολές) αλλά και 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 33:10 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Εντυπωσιακός για τους γηπεδούχους και ο Ράιαν Ρόλινς που είχε 25 πόντους σε 26 λεπτά!

Giannis is inevitable.



37 PTS | 8 REB | 7 AST | 2 BLK | 73% FG pic.twitter.com/MmlVGOyaHm — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 29, 2025

Για τους Νικς που υποχώρησαν στο 2-2 πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέινεν Μπράνσον με 36 πόντους, ενώ ο Μίκαλ Μπρίτζες είχε 24 πόντους και 11 ριμπάουντ. Άστοχος ο Καρλ Άντονι Τάουνς με μόλις 2/12 σουτ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-26, 59-71, 94-91, 121-111