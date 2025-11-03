Αστέρας - ΟΦΗ 3-0: «Τρίποντο - ανάσα» για τους Αρκάδες - Βύθισαν τους Κρητικούς

Ο Αστέρας AKTOR σημείωσε την πρώτη του νίκη έπειτα από 13 αγώνες καθώς επικράτησε του ΟΦΗ με 3-0 στην Τρίπολη, στο φινάλε της 9ης αγωνιστικής της Super league.

Το 1-0 σημείωσε ο Τσίκο στο 23ο λεπτό ενώ ο Μπαρτόλιο με απευθείας εκτέλεση φάουλ διπλασίασε τα τέρματα των Αρκάδων στο 70'.

Το τελικό 3-0 σημείωσε ξανά ο Μπαρτόλιο στο 76.

Ο ΟΦΗ είχε δοκάρι στο 60ο λεπτό με τον Αποστολάκη.

Η βαθμολογία (9η αγωνιστική)

ΟΜ. ΒΑΘΜ. (ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ.)

ΠΑΟΚ 23 (19-5) Ολυμπιακός 22 (20-6) ΑΕΚ 19 (10-7) Βόλος 15 (21-10) Λεβαδειακός 15 (12-13) Άρης 12(9-11) Κηφισιά 12 (16-15) Παναθηναϊκός 12 (10-8) Ατρόμητος 9 (11-11) Παναιτωλικός 8 (9-16) ΑΕΛ Novibet 7 (9-15) Αστέρας AKTOR 6 (12-16) Πανσερραϊκός 5 (5-20) ΟΦΗ 3 (9-19)

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

**Aπό τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί.

