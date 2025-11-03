Μενού

Αστέρας - ΟΦΗ 3-0: «Τρίποντο - ανάσα» για τους Αρκάδες - Βύθισαν τους Κρητικούς

Σαρωτικός ο Αστέρας AKTOR, επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ στην Τρίπολη.

Αστέρας - ΟΦΗ
Πανηγυρισμοί παικτών του Αστέρα στο ματς με ΟΦΗ | INTIME
Ο Αστέρας AKTOR σημείωσε την πρώτη του νίκη έπειτα από 13 αγώνες καθώς επικράτησε του ΟΦΗ με 3-0 στην Τρίπολη, στο φινάλε της 9ης αγωνιστικής της Super league.

Το 1-0 σημείωσε ο Τσίκο στο 23ο λεπτό ενώ ο Μπαρτόλιο με απευθείας εκτέλεση φάουλ διπλασίασε τα τέρματα των Αρκάδων στο 70'.

Το τελικό 3-0 σημείωσε ξανά ο Μπαρτόλιο στο 76.

Ο ΟΦΗ είχε δοκάρι στο 60ο λεπτό με τον Αποστολάκη.

Η βαθμολογία (9η αγωνιστική)
ΟΜ. ΒΑΘΜ. (ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ.)

  1. ΠΑΟΚ 23 (19-5)
  2. Ολυμπιακός 22 (20-6)
  3. ΑΕΚ 19 (10-7)
  4. Βόλος 15 (21-10)
  5. Λεβαδειακός 15 (12-13)
  6. Άρης 12(9-11)
  7. Κηφισιά 12 (16-15)
  8. Παναθηναϊκός 12 (10-8)
  9. Ατρόμητος 9 (11-11)
  10. Παναιτωλικός 8 (9-16)
  11.  ΑΕΛ Novibet 7 (9-15)
  12. Αστέρας AKTOR 6 (12-16)
  13. Πανσερραϊκός 5 (5-20)
  14. ΟΦΗ 3 (9-19)

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.
**Aπό τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί.
 

