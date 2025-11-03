Αστέρας - ΟΦΗ 3-0: «Τρίποντο - ανάσα» για τους Αρκάδες - Βύθισαν τους Κρητικούς

Ο Αστέρας AKTOR σημείωσε την πρώτη του νίκη έπειτα από 13 αγώνες καθώς επικράτησε του ΟΦΗ με 3-0 στην Τρίπολη, στο φινάλε της 9ης αγωνιστικής της Super league.
Το 1-0 σημείωσε ο Τσίκο στο 23ο λεπτό ενώ ο Μπαρτόλιο με απευθείας εκτέλεση φάουλ διπλασίασε τα τέρματα των Αρκάδων στο 70'.
Το τελικό 3-0 σημείωσε ξανά ο Μπαρτόλιο στο 76.
Ο ΟΦΗ είχε δοκάρι στο 60ο λεπτό με τον Αποστολάκη.
Η βαθμολογία (9η αγωνιστική)
ΟΜ. ΒΑΘΜ. (ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ.)
- ΠΑΟΚ 23 (19-5)
- Ολυμπιακός 22 (20-6)
- ΑΕΚ 19 (10-7)
- Βόλος 15 (21-10)
- Λεβαδειακός 15 (12-13)
- Άρης 12(9-11)
- Κηφισιά 12 (16-15)
- Παναθηναϊκός 12 (10-8)
- Ατρόμητος 9 (11-11)
- Παναιτωλικός 8 (9-16)
- ΑΕΛ Novibet 7 (9-15)
- Αστέρας AKTOR 6 (12-16)
- Πανσερραϊκός 5 (5-20)
- ΟΦΗ 3 (9-19)
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.
**Aπό τον ΟΦΗ αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί.
