Αστέρας - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον ΠΑΟΚ σήμερα (28/09) για την 5η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
To μοναδικό πρόβλημα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ο Δημήτρης Πέλκας που δεν θα είναι διαθέσιμος, σε ένα ματς που ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει την επιστροφή στις νίκες μετά τη γκέλα στην Τούμπα με τον Παναιτωλικό και το ισόπαλο 0-0.
Οι Αρκάδες δεν έχουν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα καθώς έχουν έναν βαθμό σε τέσσερα ματς ενώ την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκαν από τον Βόλο με σκορ 2-1.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00
Άρης - Πανσερραϊκός 20:30
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ - Βόλος 17:00
ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00
Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00
