Αστέρας - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον ΠΑΟΚ σήμερα (28/09) για την 5η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

To μοναδικό πρόβλημα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ο Δημήτρης Πέλκας που δεν θα είναι διαθέσιμος, σε ένα ματς που ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει την επιστροφή στις νίκες μετά τη γκέλα στην Τούμπα με τον Παναιτωλικό και το ισόπαλο 0-0.

Οι Αρκάδες δεν έχουν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα καθώς έχουν έναν βαθμό σε τέσσερα ματς ενώ την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκαν από τον Βόλο με σκορ 2-1.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00