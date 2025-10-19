Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2: O Τεττέη, στέρησε από τους γηπεδούχους την πρώτη νίκη

Ματσάρα χωρίς νικητή στην Τρίπολη.
Η Κηφισιά προηγήθηκε με τον Παύλο Παντελίδη έπειτα από συνεργασία με τον... Διόσκουρο Ανδρέα Τεττέη, ο Αστέρας AKTOR, στο ντεμπούτο του Κρις Κόουλμαν, έκανε την ανατροπή με τους Μακέντα - Καλτσά αλλά στο φινάλε ο Μούσιολικ ισοφάρισε σε 2-2 έπειτα από δεύτερη ασίστ του Τεττέη και έσωσε το βαθμό για την ομάδα του.
Στους 8 βαθμούς η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ουραγός με 3 πόντους και χωρίς νίκη μέχρι στιγμής οι Αρκάδες.
