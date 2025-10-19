Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα αναζητά ο Αστέρας Τρίπολης που υποδέχεται την Κηφισιά για την 7η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά αρχίζει στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.
Η ομάδα της Τρίπολης βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας ως τώρα απολογισμό, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες, με συγκομιδή 2 βαθμούς.
Αντίθετα, η ομάδα της Κηφισιάς βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας έχοντας 2 νίκες, 1 ισοπαλία αλλά και 3 ήττες στα πρώτα έξι παιχνίδια της.
