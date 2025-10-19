Μενού

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά σήμερα για την 7η αγωνιστική της Super League.

Reader symbol
Newsroom
aek-asteras
ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα αναζητά ο Αστέρας Τρίπολης που υποδέχεται την Κηφισιά για την 7η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά αρχίζει στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Η ομάδα της Τρίπολης βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας ως τώρα απολογισμό, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες, με συγκομιδή 2 βαθμούς.

Αντίθετα, η ομάδα της Κηφισιάς βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας έχοντας 2 νίκες, 1 ισοπαλία αλλά και 3 ήττες στα πρώτα έξι παιχνίδια της.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ