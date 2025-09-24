Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός, Κύπελλο Ελλάδας 1-2: «Καθάρισαν» με Ταρέμι οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου, καθώς «καθάρισε» τον αγώνα από το πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας του Αστέρα Τρίπολης με 1-2, κάνοντας το «ένα στα ένα» στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Τα δύο γκολ του Ολυμπιακού τα έβαλε ο νεοαποκτηθείς Ιρανός επιθετικός, Μεχντί Ταρέμι, σε διάστημα πέντε λεπτών (13 με πέναλτι και 18), με τους Πειραιώτες να μην δυσκολεύονται απέναντι στους Αρκάδες.
Αντίστοιχα, το γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, στις καθυστερήσεις του αγώνα, έβαλε ο Εμμανουηλίδης, ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι, στο κενό της άμυνας των «Ερυθρολεύκων» και κατάφερε να μειώσει προσωρινά.
Η αναμέτρηση, παρά τη σύντομη πίεση του Αστέρα Τρίπολης στις καθυστερήσεις του αγώνα, ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να φεύγει νικητής από την Αρκαδία με συνολικό σκορ 1-2.
- Φωτογραφία δείχνει τον γιατρό με «φακελάκι» να πίνει καφέ έξω από το Ιπποκράτειο - Τι απαντά ο ίδιος
- Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η υπάλληλος καθαριότητας που είχε γίνει viral στο Tik Tok
- Η «Σκλαβενίτης» απαντά για το πρόστιμο 1,4 εκατ. της ΔΙΜΕΑ: «Απολύτως αυθαίρετο, συκοφαντία»
- H φωτογραφία που ανέβασε ο Σωκράτης Μάλαμας με τον γιο του μετά το τέλος της περιοδείας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.