Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός, Κύπελλο Ελλάδας 1-2: «Καθάρισαν» με Ταρέμι οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης. Με Ταρέμι πρωταγωνιστή, επικράτησε με 1-2.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν
Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου, καθώς «καθάρισε» τον αγώνα από το πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας του Αστέρα Τρίπολης με 1-2, κάνοντας το «ένα στα ένα» στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα δύο γκολ του Ολυμπιακού τα έβαλε ο νεοαποκτηθείς Ιρανός επιθετικός, Μεχντί Ταρέμι, σε διάστημα πέντε λεπτών (13 με πέναλτι και 18), με τους Πειραιώτες να μην δυσκολεύονται απέναντι στους Αρκάδες.

Αντίστοιχα, το γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, στις καθυστερήσεις του αγώνα, έβαλε ο Εμμανουηλίδης, ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι, στο κενό της άμυνας των «Ερυθρολεύκων» και κατάφερε να μειώσει προσωρινά.

Η αναμέτρηση, παρά τη σύντομη πίεση του Αστέρα Τρίπολης στις καθυστερήσεις του αγώνα, ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να φεύγει νικητής από την Αρκαδία με συνολικό σκορ 1-2.

