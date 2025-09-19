Αθανασίου στους «Galacticos»: «Ο Παναθηναϊκός ήθελε και πέρυσι το καλοκαίρι τον Ρεμπρόφ»

Μετά την χθεσινή αποκάλυψη της είδησης πως ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Αθανασίου έφερε στο φως νέες πληροφορίες για την υπόθεσή του στους «Galacticos».
Εκείνος έκανε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός τον είχε πλησιάσει και το περασμένο καλοκαίρι στο περιθώριο της προσπάθειάς του να κλείσει τον Μαουρίτσιο Σάρι.
