«Αθήνα είσαι έτοιμη;»: Το βίντεο του Παναθηναϊκού για το γήπεδο στον Βοτανικό

Στο κλίμα του νέου γηπέδου στον Βοτανικό βάζει τους φίλους της ομάδας η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Με βίντεο που ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της, παρουσιάζει έναν γερανό στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου, με το τριφύλλι επάνω σε αυτόν και φόντο την Ακρόπολη.

Ακολουθεί η λεζάντα: «Αθήνα είσαι έτοιμη;»

Δείτε το βίντεο: