«Αθήνα είσαι έτοιμη;»: Το βίντεο του Παναθηναϊκού για το γήπεδο στον Βοτανικό

Στο κλίμα του νέου γηπέδου στον Βοτανικό βάζει τους φίλους της ομάδας η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Με βίντεο που ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της, παρουσιάζει έναν γερανό στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου, με το τριφύλλι επάνω σε αυτόν και φόντο την Ακρόπολη.
Ακολουθεί η λεζάντα: «Αθήνα είσαι έτοιμη;»
Δείτε το βίντεο:
