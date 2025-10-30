Μενού

«Αθήνα είσαι έτοιμη;»: Το βίντεο του Παναθηναϊκού για το γήπεδο στον Βοτανικό

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βάζει τους φιλάθλους της ομάδας στο κλίμα του νέου γηπέδου στον Βοτανικό.

Βοτανικός - γήπεδο
Το εργοτάξιο για το γήπεδο στον Βοτανικό | Δήμος Αθηναίων
Στο κλίμα του νέου γηπέδου στον Βοτανικό βάζει τους φίλους της ομάδας η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Με βίντεο που ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της, παρουσιάζει έναν γερανό στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου, με το τριφύλλι επάνω σε αυτόν και φόντο την Ακρόπολη.

Ακολουθεί η λεζάντα: «Αθήνα είσαι έτοιμη;»

Δείτε το βίντεο:

 

