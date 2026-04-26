Ατρόμητος - Αστέρας Τρ.: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Το Αστέρα Τρίπολης που την προηγούμενη αγωνιστική ανέβηκε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, υποδέχεται σήμερα στο Περιστέρι ο Ατρόμητος, για την 5η αγωνιστική των Play Outs. Η αναμέτρηση Ατρόμητος - Αστέρας Τρ. κάνει σέντρα στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Τέσσερις διαδοχικές νίκες με 1-0 έχει ο ASTERAS AKTOR στο Περιστέρι, ενώ παραμένει αήττητος για πέντε διαδοχικές αναμετρήσεις, αφού το σερί ξεκίνησε μετά τη λευκή ισοπαλία στις 2 Οκτωβρίου 2023. Παράλληλα στα επτά τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια και στις δύο έδρας υπάρχουν μόνο νίκες φιλοξενούμενων, με τον ASTERAS AKTOR να έχει τις τέσσερις και τον Ατρόμητο τρεις διαδοχικές.

Πριν από αυτή τη συνέπεια στα διπλά, ο Ατρόμητος είχε διατηρήσει το αήττητο του σε 15 διαδοχικές αναμετρήσεις με τον ASTERAS AKTOR στο Περιστέρι για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος. Μάλιστα ο απολογισμός του ήταν 11 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Ο Ατρόμητος, όμως, στις πρώτες έξι αναμετρήσεις που υποδέχθηκε τον Αστέρα Τρίπολης δεν κατάφερε ούτε να σκοράρει και είχε τρεις ήττες και τρεις λευκές ισοπαλίες. Η πρώτη τους συνάντηση ήταν στις 6 Αυγούστου 2008 και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 2-0 χάρη στα γκολ των Τσέζαρεκ και του Νταμόντε.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός 16:00

Ατρόμητος - Αστέρας Τρ. 18:00

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 20:00

Η βαθμολογία στα Play Outs

9. Ατρόμητος 30

10. Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 30

12. Αστέρας Τρ. 25

----------------------------

13. ΑΕΛ 24

14. Πανσερραϊκός 24

