Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2: Η ομάδα του Λέτο επέστρεψε στις νίκες

Η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του Ατρομήτου με 2-1 και με το τρίτο της τρίποντο ανέβηκε στους 12 βαθμούς, όσους έχουν Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός, που «συγκατοικούν» στους 12 βαθμούς. Στους 9 πόντους έμειναν οι γηπεδούχοι.
Με γκολ των Παντελίδη και Αντόνισε στα πρώτα δέκα λεπτά του β΄ μέρους, η Κηφισιά που είχε κορυφαίο τον Πόμπο και μόνιμη πηγή κινδύνων τον Τεττέη νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο που μείωσε στο 79' με τον εξαιρετικό Τσαντίλα και πέτυχε τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της.
