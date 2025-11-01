Μενού

Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2: Η ομάδα του Λέτο επέστρεψε στις νίκες

H Κηφισιά επικράτησε του Ατρομήτου με 2-1, ανεβαίνοντας στους 12 βαθμούς.

Reader symbol
Newsroom
Ατρόμητος - Κηφισιά
Ατρόμητος - Κηφισιά | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του Ατρομήτου με 2-1 και με το τρίτο της τρίποντο ανέβηκε στους 12 βαθμούς, όσους έχουν Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός, που «συγκατοικούν» στους 12 βαθμούς. Στους 9 πόντους έμειναν οι γηπεδούχοι.

Με γκολ των Παντελίδη και Αντόνισε στα πρώτα δέκα λεπτά του β΄ μέρους, η Κηφισιά που είχε κορυφαίο τον Πόμπο και μόνιμη πηγή κινδύνων τον Τεττέη νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο που μείωσε στο 79' με τον εξαιρετικό Τσαντίλα και πέτυχε τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ