Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2: Aλύγιστος και στο Περιστέρι

Μεγάλο παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο να μπαίνει εξαιρετικά και να προηγείται με 2-0 και τον Λεβαδειακό να ισοφαρίζει σε 2-2.

Με τον βαθμό αυτό οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 6 και παρέμειναν στην 10η θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τους 11 και έμειναν με την σειρά τους στην 4η.

