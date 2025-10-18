Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2: Aλύγιστος και στο Περιστέρι

Μεγάλο παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο να μπαίνει εξαιρετικά και να προηγείται με 2-0 και τον Λεβαδειακό να ισοφαρίζει σε 2-2.
Με τον βαθμό αυτό οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 6 και παρέμειναν στην 10η θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τους 11 και έμειναν με την σειρά τους στην 4η.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Σκοτώθηκαν» στο WhatsApp Κασσελάκης - Τζάκρη: Έβγαλε όλη τη συνομιλία στα social o Νίκος Μωραΐτης
- Το έγκλημα αιμομιξίας που πάγωσε την Ελλάδα: Ο Τσούτσικος έσωσε την αδερφή του στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά
- Απόρησε και ο Βορίδης με τον Ζαχαρό του One όταν είπε δεν είναι εγγεγραμμένος στη ΝΔ: «Δεν είστε μέλος της παρατάξεως;»
- Γιώργος Λιάγκας: Ακύρωσε τελευταία στιγμή εμφάνιση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.