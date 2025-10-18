Μενού

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2: Aλύγιστος και στο Περιστέρι

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 2-0 μόλις στο 24', αλλά ο Λεβαδειακός κατάφερε να μειώσει γρήγορα και να ισοφαρίσει στο 78'.

Reader symbol
Newsroom
Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Στιγμιότυπο από το ματς Ατρόμητος – Λεβαδειακός | INTIME
  • Α-
  • Α+

Μεγάλο παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο να μπαίνει εξαιρετικά και να προηγείται με 2-0 και τον Λεβαδειακό να ισοφαρίζει σε 2-2.

Με τον βαθμό αυτό οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 6 και παρέμειναν στην 10η θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τους 11 και έμειναν με την σειρά τους στην 4η.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ