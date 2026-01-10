Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Ο Ταρέμι τα έκανε όλα στο Περιστέρι

Ιδιαίτερα πειστικός ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι. Επικράτησε με 0-2 του Ατρόμητου έχοντας ως σκόρερ τους Ζέλσον και Ταρέμι. Δοκάρι ο Ρέτσος και ενώ χτύπησαν στο ματς οι Ζέλσον και Τσικίνιο.

Ο γηπεδούχος Ατρόμητος είχε σχηματισμό στο 4-2-3-1. Γκολκίπερ ο Κοσέλεφ, άμυνα με Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλο και Κίνι, κέντρο με Καραμάνη και Μουτουσαμί, άκρα με Μπάκου και Γιουμπιτάνα και ο Μίχορλ πίσω από τον φορ Φαν Βέερτ.

