Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στο Περιστέρι (10/01) τον Ατρόμητο για την 16η αγωνιστική της Super League, με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Νοvasports Prime.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αμφίβολο τον Ντάνιελ Ποντένσε, καθώς ο Πορτογάλος αισθάνεται ενοχλήσεις ενώ ερωτηματικό υπάρχει και για τον Μαρσέλο Ροντινέι.

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Κηφισιά στο «Καραϊσκάκης» και είναι στην 2η θέση, έναν βαθμό πίσω από την ΑΕΚ.

Ο Ατρόμητος ήρθε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΛ στη Λάρισα και βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς σε 15 αγώνες.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά - ΑΕΛ 17:00

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 19:30

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 19:30

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός - Βόλος 16:00

ΟΦΗ - Αστέρας 17:30

Άρης - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 21:00