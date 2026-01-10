Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στο Περιστέρι (10/01) τον Ατρόμητο για την 16η αγωνιστική της Super League, με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Νοvasports Prime.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αμφίβολο τον Ντάνιελ Ποντένσε, καθώς ο Πορτογάλος αισθάνεται ενοχλήσεις ενώ ερωτηματικό υπάρχει και για τον Μαρσέλο Ροντινέι.
Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Κηφισιά στο «Καραϊσκάκης» και είναι στην 2η θέση, έναν βαθμό πίσω από την ΑΕΚ.
Ο Ατρόμητος ήρθε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΛ στη Λάρισα και βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς σε 15 αγώνες.
Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
- Κηφισιά - ΑΕΛ 17:00
- Ατρόμητος - Ολυμπιακός 19:30
- Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 19:30
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
- Λεβαδειακός - Βόλος 16:00
- ΟΦΗ - Αστέρας 17:30
- Άρης - ΑΕΚ 19:30
- Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 21:00
