Μενού

Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ατρόμητος εναντίον Ολυμπιακού σήμερα (10/01) στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Ατρόμητος
Στιγμιότυπο από ματς Ολυμπιακός - Ατρόμητος | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στο Περιστέρι (10/01) τον Ατρόμητο για την 16η αγωνιστική της Super League, με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Νοvasports Prime.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αμφίβολο τον Ντάνιελ Ποντένσε, καθώς ο Πορτογάλος αισθάνεται ενοχλήσεις ενώ ερωτηματικό υπάρχει και για τον Μαρσέλο Ροντινέι.

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Κηφισιά στο «Καραϊσκάκης» και είναι στην 2η θέση, έναν βαθμό πίσω από την ΑΕΚ.

Ο Ατρόμητος ήρθε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΛ στη Λάρισα και βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς σε 15 αγώνες.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

  • Κηφισιά - ΑΕΛ 17:00
  • Ατρόμητος - Ολυμπιακός 19:30
  • Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 19:30

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

  • Λεβαδειακός - Βόλος 16:00
  • ΟΦΗ - Αστέρας 17:30
  • Άρης - ΑΕΚ 19:30
  • Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 21:00

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ