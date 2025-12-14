Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 2-0: Νίκη - ανάσα για τους γηπεδούχους, γκέλα για τον Δικέφαλο του Βορρά

Ο Ατρόμητος σημείωσε μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 2-0 στο Περιστέρι, την πρώτη του εντός έδρας για τη φετινή σεζόν και έστειλε τον Δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Super League.

Η γύμνια σε φορ και στόπερ, η κούραση κομβικών παικτών συν την απουσία των Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη και φυσικά τα τραγικά λάθη στο ματς, έφεραν την ήττα για τους φιλοξενούμενους ενώ τα γκολ των γηπεδούχων σημείωσαν οι Σταυρόπουλος και Φαν Βέερτ, όπως αναφέρει το gazzetta.gr.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους ο φωτεινός πίνακας στο Δημοτικό στάδιο του Περιστερίου έδειχνε: «Ατρόμητος 1 – ΠΑΟΚ 0». Οι «ασπρόμαυροι» για μόλις δεύτερη φορά πήγαιναν στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ (η πρώτη στη Λεωφόρο με ΠΑΟ) χωρίς να έχουν καταλάβει πως είχε συμβεί αυτό από μια ομάδα, που είχε ως πρώτο μέλημα να αμυνθεί σωστά και δεν είχε κάνει φάση πέραν αυτής του 16ου λεπτού και το 1-0.

Μια φάση… ευγενική χορηγία του Βολιάκο. Ο Ιταλός αμυντικός έκανε αχρείαστο φάουλ στον Γιουμπιτάνα πάνω στη γραμμή και έβαλε την ομάδα του σε θέση άμυνας. Το πάθημα δεν έγινε μάθημα στους παίκτες του Λουτσέσκου.

Ο Παβλένκα «κόλλησε» κάτω από τα δοκάρια, η άμυνα του ΠΑΟΚ εκτέθηκε για πολλοστή φορά και από το καλό χτύπημα του Μίχορλ, ο Σταυρόπουλος από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το πρώτο του γκολ στη Super League!

O «Δικέφαλος» προσπάθησε να αντιδράσει. Έκλεισε τον Ατρόμητο στο μισό γήπεδο και άγγιξε την ισοφάριση με τον Κωνσταντέλια (18’) και με τον Ντεσπόντοφ (26’), αμφότεροι νικήθηκαν από τον Χουτεσιώτη.

Δεν είχε τρόπο να… ρίξει το μπλε τείχος

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την πίεση από το ξεκίνημα του β’ μέρους δίχως να μπορεί να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων, με τον Λουτσέσκου να προχωράει στο 63ο λεπτό σε τριπλή αλλαγή (Μύθου, Οζντόεφ, Μπάμπα μέσα) σε μια προσπάθεια να κάνει την ομάδα του πιο δημιουργική στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Οι δύο (Μπάμπα και Οζντόεφ), είτε μπήκαν, είτε δεν μπήκαν στο ματς, δεν άλλαξαν το παραμικρό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που είχε μια ανούσια κατοχή της μπάλας δίχως την παραμικρή έμπνευση και τρόπο για το πως θα μπορούσε να… ρίξει το μπλε τείχος που είχαν στήσει οι Περιστεριώτες με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα.

Ο Μπάκου στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έχασε την ευκαιρία να τελειώσει το ματς, κάτι που το έκανε στο 94’ ο Φαν Βέερτ από την «άσπρη βούλα». Ο Τζοβάρας με το που μπήκε στο ματς εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία Κένι Παβλένκα, ο τελευταίος τον ανέτρεψε και ο Ολλανδός έκανε το 2-0.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσάμι, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα (86’ Καραμάνης), Μίχορλ (74’ Αϊτόρ), Μπάκου (92’ Τζοβάρας), Τσαντίλας (74’ Φαν Βέερτ)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Τέιλορ (63’ Μπάμπα), Μπιάνκο (63’ Οζντόεφ), Μεϊτέ (74’ Καμαρά), Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ (80’ Ιβανούσετς) , Τσάλοβ (63’ Μύθου)