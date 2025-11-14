Αυτό είναι το συμβόλαιο του Φαρίντ: Οι αποδοχές, η χρονική διάρκεια και η οψιόν ανανέωσης

Ο Κένεθ Φαρίντ μετράει 16.5 πόντους και 9 ριμπάουντ σε δύο συμμετοχές, μένοντας στο παρκέ για 25:53, με τον Παναθηναϊκό να αποκτά ξανά ένα σημείο αναφοράς στη μέχρι πρότινος «λαβωμένη» front line του.

Στις τάξεις του Παναθηναϊκού περιμένουν να ξεκαθαρίσει το στάτους των Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα όσον αφορά το συμβόλαιο του Φαρίντ στο «τριφύλλι».

