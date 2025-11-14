Αυτό είναι το συμβόλαιο του Φαρίντ: Οι αποδοχές, η χρονική διάρκεια και η οψιόν ανανέωσης

Ο Κένεθ Φαρίντ μετράει 16.5 πόντους και 9 ριμπάουντ σε δύο συμμετοχές, μένοντας στο παρκέ για 25:53, με τον Παναθηναϊκό να αποκτά ξανά ένα σημείο αναφοράς στη μέχρι πρότινος «λαβωμένη» front line του.
Στις τάξεις του Παναθηναϊκού περιμένουν να ξεκαθαρίσει το στάτους των Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα όσον αφορά το συμβόλαιο του Φαρίντ στο «τριφύλλι».
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Όταν ξεκίνησε η ταινία, με έπιασε η ψυχή μου»: Βασίλης Μπισμπίκης και Μαρία Κεχαγιόγλου στο Reader
- Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για απάτες σε καζίνο: Θύματα ο Σπύρος Μαρτίκας και ο Παντελής Παντελίδης
- Τραγωδία στη Στοκχόλμη: Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση - Αναφορές για πολλά θύματα
- Θάλεια Ματίκα: «Τα χάσαμε όλα με τον Τάσο και βρεθήκαμε και χρεωμένοι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.