Μενού

Αυτό είναι το συμβόλαιο του Φαρίντ: Οι αποδοχές, η χρονική διάρκεια και η οψιόν ανανέωσης

Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε θόρυβο στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague και το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα σχετικά με τη συμφωνία του με το «τριφύλλι».

Reader symbol
Newsroom
Κένεθ Φαρίντ
Ο Κένεθ Φαρίντ του Παναθηναϊκού | ΙΝΤΙΜΕ
  • Α-
  • Α+

Ο Κένεθ Φαρίντ μετράει 16.5 πόντους και 9 ριμπάουντ σε δύο συμμετοχές, μένοντας στο παρκέ για 25:53, με τον Παναθηναϊκό να αποκτά ξανά ένα σημείο αναφοράς στη μέχρι πρότινος «λαβωμένη» front line του.

Στις τάξεις του Παναθηναϊκού περιμένουν να ξεκαθαρίσει το στάτους των Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα όσον αφορά το συμβόλαιο του Φαρίντ στο «τριφύλλι».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ