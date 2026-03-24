Βαλένθια - Ολυμπιακός 85-84: Τα έκανε μαντάρα και «έφαγε» ήττα στην Ισπανία

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Βαλένθια, με την ισπανική ομάδα να καταφέρνει τελικά να επικρατήσει με 85-84 μετά από ένα ματς μεγάλης αγωνίας.
Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος, ενώ ο Φουρνιέ χρεώθηκε ένα αυστηρό φάουλ απέναντι στον Μοντέρο, ο οποίος πονούσε και έμεινε εκτός, με τον Ντε Λαρέα να σκοράρει.
Στον Φουρνιέ δόθηκε ακόμη μια ευκαιρία, όμως αστόχησε σε ένα δύσκολο φλότερ, με τη κόρνα της λήξης να βρίσκει τους Ισπανούς νικητές.
Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός υποχωρεί στο 22-12, με την Βαλένθια να ανεβαίνει στο 21-12.
Ο Βεζένκοβ με 17 πόντους, ο Γουόρντ με 15, ο Πίτερς με 10 και ο μοιραίος στο τέλος Φουρνιέ με 12 ήταν οι διψήφιοι του Ολυμπιακού.
