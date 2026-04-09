Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (09/04) την Βαλένθια στην Ισπανία για την 37η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Οι «πράσινοι» μετά την μεγαλειώδη εμφάνιση και νίκη στη Βαρκελώνη κόντρα στη Μπαρτσελόνα με σκορ 79-93, στρέφονται στο ματς με τη Βαλένθια και στοχεύουν στη νίκη για να αποφύγουν την διαδικασία των play in ενώ είναι ανοικτή ακόμα και η είσοδος στην τετράδα, με συνδυασμό αποτελεσμάτων.
Ο Εργκίν Άταμαν δεν θα έχει για ένα ακόμα ματς τους Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροφ και Τολιόπουλο.
Την περασμένη αγωνιστική, η Βαλένθια επικράτησε της Μιλάνο εντός έδρας.
