Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Βαλένθια εναντίον Παναθηναϊκού απόψε (09/04) για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Ο Ναν σε ματς Παναθηναϊκός - Βαλένθια | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (09/04) την Βαλένθια στην Ισπανία για την 37η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» μετά την μεγαλειώδη εμφάνιση και νίκη στη Βαρκελώνη κόντρα στη Μπαρτσελόνα με σκορ 79-93, στρέφονται στο ματς με τη Βαλένθια και στοχεύουν στη νίκη για να αποφύγουν την διαδικασία των play in ενώ είναι ανοικτή ακόμα και η είσοδος στην τετράδα, με συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Ο Εργκίν Άταμαν δεν θα έχει για ένα ακόμα ματς τους Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροφ και Τολιόπουλο.

Την περασμένη αγωνιστική, η Βαλένθια επικράτησε της Μιλάνο εντός έδρας.

