Βάργκα: Σε 53 ματς ο νέος φορ της ΑΕΚ πέτυχε πάνω από 1 γκολ

Η αποθέωση του Στάνκοβιτς για τον Μπαρναμπάς Βάργκα και τα 53 ματς που πέτυχε πάνω από ένα γκολ ο έμπειρος Ούγγρος φορ.

Μπαρνάμπας Βάργκα
Μπαρνάμπας Βάργκα | gazzetta
Ο Μπαρναμπάς Βάργκα είναι ένα πολυβόλο, αλλά κι ένα στοίχημα για την ΑΕΚ. Η Φερεντσβάρος είναι η πιο ιστορική ομάδα στην Ουγγαρία, ο 31χρονος (25/10/94) επιθετικός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και μαζί της έκανε πρωταθλητισμό και πήρε τίτλους.

Η Αυστρία και η Ουγγαρία δεν είναι τα πλέον ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, όμως, ο Βάργκα έχει σκοράρει και στην Ευρώπη κόντρα σε δυνατές ομάδες. Έχει σημειώσει 26 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κι αυτό δείχνει την ποιότητά του. 

