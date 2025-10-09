Βεζένκοβ: Οι GM του NBA τον ψήφισαν ως τον καλύτερο μπασκετμπολίστα εκτός της λίγκας

Οι GM του NBA ρωτήθηκαν για όλα και απάντησαν σε όλα. Όπως, μεταξύ άλλων και για τον καλύτερο μπασκετμπολίστα που αγωνίζεται μακριά από το NBA. Με τον Σάσα Βεζένκοβ να συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους, σε ένα ποσοστό 44%.
Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού συγκέντρωσε την περσινή σεζόν το 30% των ψήφων, για να φτάσει φέτος στο 44% και να αφήσει πίσω του έναν παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Τσέντι Όσμαν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
