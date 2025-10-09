Μενού

Βεζένκοβ: Οι GM του NBA τον ψήφισαν ως τον καλύτερο μπασκετμπολίστα εκτός της λίγκας

Τον Σάσα Βεζένκοβ σε ποσοστό 44% ψήφισαν οι GM του NBA, ως τον καλύτερο μπασκετμπολίστα εκτός της κορυφαίας λίγκας του κόσμου.

Σάσα Βεζένκοφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ | Eurokinissi
Οι GM του NBA ρωτήθηκαν για όλα και απάντησαν σε όλα. Όπως, μεταξύ άλλων και για τον καλύτερο μπασκετμπολίστα που αγωνίζεται μακριά από το NBA. Με τον Σάσα Βεζένκοβ να συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους, σε ένα ποσοστό 44%.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού συγκέντρωσε την περσινή σεζόν το 30% των ψήφων, για να φτάσει φέτος στο 44% και να αφήσει πίσω του έναν παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Τσέντι Όσμαν.

