Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Βικτόρια Πλζεν φιλοξενεί απόψε (19/02) τον Παναθηναϊκό για τα play off του Europa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1+ και το Cosmote Sport 3.

Λίγες ημέρες πριν υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ, η Βικτόρια Πλζεν έμεινε στο 0-0 με τη Σπάρτα Πράγας εντός έδρας και παρέμεινε έτσι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας στο τσεχικό πρωτάθλημα.