Μενού

Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

H Βικτόρια Πλζεν υποδέχεται απόψε (26/02) τον Παναθηναϊκό για τα play off του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο Βικτόρια Πλζεν φιλοξενεί απόψε (19/02) τον Παναθηναϊκό για τα play off του Europa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1+ και το Cosmote Sport 3.

Η Βικτόρια Πλζεν έχασε πέναλτι και έμεινε στο 0-0 με τη Σπάρτα Πράγας, λίγες μέρες πριν το δεύτερο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Λίγες ημέρες πριν υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ, η Βικτόρια Πλζεν έμεινε στο 0-0 με τη Σπάρτα Πράγας εντός έδρας και παρέμεινε έτσι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας στο τσεχικό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ