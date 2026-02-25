Πέθανε η Ιωάννα Παπαντωνίου - Η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος στην Επίδαυρο

Πέθανε σήμερα (25/2) η σκηνογράφος Ιωάννα Παπαντωνίου σε ηλικία 91 ετών και θλίψη επιρατεί στον θεατρικό κόσμο του Ναυπλίου και όχι μόνο.

Η ευρέως γνωστή ως Νανά, ήταν η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος στην Επίδαυρο. Υπήρξε ιδρύτρια και επί σειρά ετών πρόεδρος του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, το οποίο ανέδειξε τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και κατέστησε το Ναύπλιο κέντρο αναφοράς για τη λαογραφία και την πολιτιστική κληρονομιά σε διεθνές επίπεδο, όπως σημειώνει το argolikeseidhseis.gr.

Τα ρούχα που διάλεγε ήταν έντονα αλλά τα πολλά props των σκηνικών αφαιρούνταν με στόχο μια αυστηρή αλλά χαρακτηριστική απλότητα.

Ποια ήταν η Νανά Παπαντωνίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Ήταν σκηνογράφος, ιδρύτρια και πρόεδρος του Πελοποννησιακού Λαογραφικού ιδρύματος Β. Παπαντωνίου. Σπούδασε σκηνογραφία και ενδυματολογία στο Wimbledon School Of Art στο Λονδίνο (1966 – 1970). Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, έκανε την πρώτη της επαγγελματική δουλειά –σκηνικά και κοστούμια στον Κοριό του Μαγιακόφσκι (1971) για το «Προσκήνιο»– την οποία της ανέθεσε ο Αλέξης Σολομός.

Την ίδια χρονιά έκανε και την είσοδό της στο αρχαίο ελληνικό δραματολόγιο με τις Θεσμοφοριάζουσες , που ανέβηκαν στο Θέατρο Κήπου, στη Θεσσαλονίκη.στον Αλέξη Σολομό, και έκανε σκηνικά και κοστούμια για τον Ορέστη από το Εθνικό Θέατρο (1971). Έχει συνεργαστεί με το Θέατρο Τέχνης και τον Κάρολο Κουν, επί πέντε συναπτά έτη, και με τον θίασο Αλέξη Μινωτή – Κατίνας Παξινού. Ακολούθησαν συνεργασίες με το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Δημοτικά Περιφερειακά, θιάσους του ελεύθερου θεάτρου και το Royal Exchange Theatre.

Στο σκηνογραφικό της έργο πρέπει να συνυπολογισθεί και το συγγραφικό, με τα βιβλία: «Ελληνικές φορεσιές», «Φορεσιές της Μακεδονίας», «Οι τοπικές φορεσιές της Θράκης», «Σαρακατσάνοι: φορεσιές και στολίδια», «Από τη Άλωση μέχρι την Απελευθέρωση» κ.ά.

Έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών (1981), έχει βραβευθεί για τα κοστούμια της στην ταινία Δοξόμπους (1987) του Φώτου Λαμπρινού και έχει επίσης τιμηθεί με τον Χρυσό Σταυρό Φοίνικος. Για χρόνια έχει διδάξει στα Θεατρολογικά Τμήματα των Πανεπιστημίων Πατρών.