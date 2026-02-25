Όποτε κι αν πας: Η πιο φθηνή ευρωπαϊκή πόλη για να φας και να πιεις με περίπου 25 ευρώ

Αφού το να βγεις για μια απλή μπύρα στην γειτονιά σου πλέον απαιτεί επιχειρηματικό πλάνο και μικροδάνειο, ίσως ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε λίγο πιο βόρεια. Πολύ πιο βόρεια.



Με τον πληθωρισμό να κάνει πάρτι, τα ενοίκια να θυμίζουν Μανχάταν και τους μισθούς να εξανεμίζονται, η φράση: «Πάμε ταξιδάκι Ευρώπη» ακούγεται σαν αστείο.

Και κάπου εδώ, μπορεί να σταματήσει να είναι αστείο και τελικά να μπορεί να γίνει! Κάπως έτσι, μπάινει στο «παιχνίδι» η φθηνότερη πόλη της Ευρώπης για το 2026. Όχι, δεν είναι κάποιο ξεχασμένο μέρος χωρίς ρεύμα.

Είναι μια πρωτεύουσα που, περιέργως, έχει ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε: brutalist αισθητική, τρομερό καφέ και τιμές που θυμίζουν 100 δραχμές ένα σουβλάκι.



Καλώς ήρθατε στην Πρίστινα, την πρωτεύουσα του Κόσοβου.

Γιατί είναι η Πρίστινα ο απόλυτος budget friendly προορισμός

Σύμφωνα, με το weather2travel, η Πρίστινα κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα με τις πιο φθηνές πόλεις της Ευρώπης.

Εκεί που άλλες δυτικές μητροπόλεις σε χρεώνουν απλώς επειδή ανέπευσες, η Πρίστινα έχει τιμές που μοιάζουν με εκείνες που ο κόσμος είχε όντως αγοραστική δύναμη.

Ας μιλήσουμε με νούμερα:

Draft μπύρα 2 ευρώ

Γεύμα σε οικονομικό εστιατόριο και ταβέρνα 5 ευρώ

Πλήρες γεύμα 3 πιάτων για δύο άτομα 25 ευρώ

Η Πρίστινα δεν είναι το τυπικό καρτ ποστάλ της Ευρώπης, είναι αυθεντική. Συνδυάζει οθωμανική αρχιτεκτονική με τον επιβλητικό Γιουγκοσλαβικό μπρουταλισμό.

Το κτίριο της Εθνικης Βιβλιοθήκης του Κοσσυφοπεδίου είναι από μόνος του λόγος να πάς!

Συν τοις άλλοις, η πόλη έχει μια τεράστια, ζωντανή κουλτούρα καφέ. Η γειτονιά Blloku σφύζει από ζωή, trendy καφετέριες και μπαράκια γεμάτα νέους ανθρώπους που, όπως κι εμείς, απλώς προσπαθούν να επιβιώσουν και να περάσουν καλά με όσα έχουν.

Τα Βαλκάνια είναι η μόνη μας διέξοδος

Ρίχνοντας μια ματιά στην δεκάδα με τις πιο φθηνές πόλεις της Ευρώπης (όπου φιγουράρουν Σκόπια, Σαράγεβο, Πλόβντιβ και Σόφια), γίνεται ξεκάθαρο κάτι: το δυτικό ευρωπαικό όνειρο μας έχει κλείσει την πόρτα.

Αν λοιπόν, έχεις μπουχτίσει να δουλεύεις 40 (και βάλε) ώρες την εβδομάδα, βγάλε ένα εισιτήριο για Πρίστινα.

Πλήρης λίστα με τις 60 φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη το 2026 του Weather2Travel

Πρίστινα, Κόσοβο Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία Σαράγεβο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη Πλόβντιβ, Βουλγαρία Κλουζ-Ναπόκα, Ρουμανία Σόφια, Βουλγαρία Κωνσταντινούπολη, Τουρκία Βουκουρέστι, Ρουμανία Πόζναν, Πολωνία Βρότσλαβ, Πολωνία Βελιγράδι, Σερβία Κρακοβία, Πολωνία Μπρνο, Τσεχική Δημοκρατία Κόζιτσε, Σλοβακία Γκντανσκ, Πολωνία Βαρσοβία, Πολωνία Βίλνιους, Λιθουανία Τίρανα, Αλβανία Ρίγα, Λετονία Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία Πόρτο, Πορτογαλία Σεβίλλη, Ισπανία Μπρατισλάβα, Σλοβακία Σαραγόσα, Ισπανία Βουδαπέστη, Ουγγαρία Ζάγκρεμπ, Κροατία Λισαβόνα, Πορτογαλία Σπλιτ, Κροατία Κατάνια, Ιταλία Σανταντέρ, Ισπανία Ταλίν, Εσθονία Κλαϊπέντα, Λιθουανία Αθήνα, Ελλάδα Νάπολη, Ιταλία Μάλαγα, Ισπανία Κόρδοβα, Ισπανία Βαλένθια, Ισπανία Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μπιλμπάο, Ισπανία Κάλιαρι, Ιταλία Νάντη, Γαλλία Γρανάδα, Ισπανία Παλέρμο, Ιταλία Λιουμπλιάνα, Σλοβενία Φρανκφούρτη, Γερμανία Ντουμπρόβνικ, Κροατία Γένοβα, Ιταλία Χιρόνα, Ισπανία Σάλτσμπουργκ, Αυστρία Μαδρίτη, Ισπανία Πίζα, Ιταλία Τορίνο, Ιταλία Μονπελιέ, Γαλλία Στρασβούργο, Γαλλία Βιέννη, Αυστρία Βερόνα, Ιταλία Γκέτεμποργκ, Σουηδία Λιλ, Γαλλία Μασσαλία, Γαλλία Λούκα, Ιταλία