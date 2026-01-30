Μενού

Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Παναθηναϊκός εναντίον Βιλερμπάν απόψε (30/01) στη Λυών για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Παναθηναϊκός - Μακάμπι
Ο Σλούκας σε ματς Μακάμπι - Παναθηναϊκός | Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Λυών απόψε (30/01) κόντρα στη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Ο Εργκίν Άταμαν δεν υπολογίζει στον τραυματία Κέντρικ Ναν, αντίθετα κανονικά στην αποστολή βρίσκονται οι Ντίνος Μήτογλου, Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από ήττα στο Ισραήλ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και με ρεκόρ 14-10 είναι ένατος ενώ η Βιλερμπάν είναι ουραγός στη βαθμολογία με ρεκόρ 6-18.

 

