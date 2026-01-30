Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Λυών απόψε (30/01) κόντρα στη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Ο Εργκίν Άταμαν δεν υπολογίζει στον τραυματία Κέντρικ Ναν, αντίθετα κανονικά στην αποστολή βρίσκονται οι Ντίνος Μήτογλου, Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς.
Το «τριφύλλι» προέρχεται από ήττα στο Ισραήλ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και με ρεκόρ 14-10 είναι ένατος ενώ η Βιλερμπάν είναι ουραγός στη βαθμολογία με ρεκόρ 6-18.
- Ένταση μεταξύ Αναστασοπούλου και Πορτοσάλτε: «Να τους καλέσεις στις εκπομπές σου και να τους ρωτήσεις, όχι εδώ»
- Συγκινεί ο Σάκης Αρναούτογλου: Το «ευχαριστώ» και η παράκληση στη μνήμη της μητέρας του
- Μηνυτήρια αναφορά για την τραγωδία στη «Βιολάντα»: Έρευνα για ευθύνες κράτους, και ιδιωτών
- Πώς θα γίνει η υποδοχή των επτά σορών από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο «Μακεδονία» - Η πομπή στην Τούμπα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.