Το βίντεο της μυστικής άφιξης του Ράφα Μπενίτεθ στην Αθήνα

Στην Αθήνα βρίσκεται κάτω από άκρα μυστικότητα ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος και επίσημα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και θα παρουσιαστεί αύριο το μεσημέρι στο Κορωπί.
Η άφιξη του Ισπανού τεχνικού δεν είχε γίνει γνωστή, ωστόσο η ΠΑΕ με ένα video στους λογαριασμούς της στα social media, μας έδειξε σκηνές από τις πρώτες στιγμές που πάτησε επί αθηναϊκού εδάφους.
