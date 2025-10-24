Μενού

Το βίντεο της μυστικής άφιξης του Ράφα Μπενίτεθ στην Αθήνα

Δείτε το video της άφιξης του Ράφα Μπενίτεθ στην Αθήνα, η οποία έμεινε μυστική.

Ράφα Μπενίτεθ
Ο Ισπανός προπονητής Ράφα Μπενίτεθ | Shutterstock
Στην Αθήνα βρίσκεται κάτω από άκρα μυστικότητα ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος και επίσημα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και θα παρουσιαστεί αύριο το μεσημέρι στο Κορωπί.

Η άφιξη του Ισπανού τεχνικού δεν είχε γίνει γνωστή, ωστόσο η ΠΑΕ με ένα video στους λογαριασμούς της στα social media, μας έδειξε σκηνές από τις πρώτες στιγμές που πάτησε επί αθηναϊκού εδάφους.

