Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι που το δείχνει

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η 18η αγωνιστική της Euroleague, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ενώ από αυτές ξεχωρίζει το Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός το οποίο θα ξεκινήσει στις 21:30 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.
Oι γηπεδούχοι ανακοίνωσαν sold-out τρεις ημέρες πριν την αναμέτρηση.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες απέναντι στην Βιλερμπάν και στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 θέλει να πάρει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, κάτι που όμως δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Βίρτους μετρά μόλις μια ήττα στην έδρα της (6-1), ενώ, όπως είπαμε, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο.
Η ανακοίνωση της Βίρτους για το ματς με τον Ολυμπιακό:
«Τα Χριστούγεννα είναι για τα δώρα και η 26η Δεκεμβρίου είναι για τα καλάθια».
