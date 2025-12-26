Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι που το δείχνει

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η 18η αγωνιστική της Euroleague, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ενώ από αυτές ξεχωρίζει το Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός το οποίο θα ξεκινήσει στις 21:30 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.

Oι γηπεδούχοι ανακοίνωσαν sold-out τρεις ημέρες πριν την αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες απέναντι στην Βιλερμπάν και στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 θέλει να πάρει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, κάτι που όμως δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Βίρτους μετρά μόλις μια ήττα στην έδρα της (6-1), ενώ, όπως είπαμε, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο.

Η ανακοίνωση της Βίρτους για το ματς με τον Ολυμπιακό:

«Τα Χριστούγεννα είναι για τα δώρα και η 26η Δεκεμβρίου είναι για τα καλάθια».

𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧 🔥



Christmas was about gifts 🎁

December 26 is about buckets 🏀 pic.twitter.com/YcVjgxlq8i — Virtus Bologna (@VirtusBo) December 23, 2025