Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 92-75: Απουσίαζε το «τριφύλλι» που ξέρουμε

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να πάρει «κεφάλι» κόντρα στη Βίρτους.

Βίρτους - Παναθηναϊκός
Βίρτους - Παναθηναϊκός | Intime
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να δώσει δείγματα υψηλού ελληνικού μπάσκετ κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, χάνοντας το ματς με ένα απογοητευτικό 92-75.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ