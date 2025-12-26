Μενού

Βίρτους - Ολυμπιακός 94-97: Απέδρασε από δικό του ματς στην Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός πέτυχε Χριστουγεννιάτικο διπλό (94-97) στην Ιταλία, σε ένα ματς που κατέληξε «θρίλερ» παρά το +20 των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Μπολόνια από τη Βίρτους
Στιγμιότυπο από το ματς Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός | ΕUROKINISSI
Με τον Εβάν Φουρνιέ σε μεγάλο βράδυ και την επίθεση να λειτουργεί στην εντέλεια, ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Βίρτους με 94-97.

Παρότι στο φινάλε αγχώθηκε αφού δε διατήρησε τη διαφορά των 20 πόντων και παραλίγο να την... πάθει όπως με τη Βαλένθια.

Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με εντυπωσιακό τρόπο στην επίθεσή τους, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει σκορ από τον Βεζένκοβ στο τρανζίσιον (7-12, 3'), όπως μεταδίδει το gazzetta.gr.

Ωστόσο, ρυθμό βρήκε και ο Έντουαρντς με γρήγορους 7 πόντους και οι δύο ομάδες προχωρούσαν χέρι - χέρι (14-15, 5'). Τα λάθη όμως έκαναν την εμφάνισή τους και ο Βιλντόζα εκμεταλλεύτηκε το ανοιχτό γήπεδο (20-17, 8'). Σπουδαίος ο Εβάν Φουρνιέ που έβαλε φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του στο «διπλό».

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ