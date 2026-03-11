This is Bodo: «Ένα θαύμα στον πάγο»

Στα νερά της Βόρειας Θάλασσας, σε βάθος 330 μέτρων, υπάρχει - έστω και συμβολικά - ένα τρόπαιο. Οι παίκτες της Βίκινγκ το έστειλαν εκεί για να θυμίσουν σε όλους ότι η πόλη τους, το Σταβάνγκερ, είναι η πρωτεύουσα της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Νορβηγίας. Ότι ο πλούτος της χώρας, όπως και η ιστορία της πόλης, συνδέεται με αυτό που κρύβεται κάτω από τον βυθό: την ενέργεια που αναβλύζει από τα βάθη της θάλασσας.

