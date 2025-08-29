Α' Bola: «Ο Μαρινάκης ακύρωσε τη μεταγραφή του Σίλβα στη Σπόρτινγκ λόγω της αγοράς Ιωαννίδη»

Η υπόθεση του Ζότα Σίλβα εξελίσσεται σε σήριαλ στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας. Σύμφωνα με την A Bola, ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε συμφωνήσει με τα Λιοντάρια για το δανεισμό του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με οψιόν αγοράς που θα ενεργοποιούνταν βάσει της απόδοσής του τη σεζόν 2025/26. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, έκανε πίσω.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr