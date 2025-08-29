Α' Bola: «Ο Μαρινάκης ακύρωσε τη μεταγραφή του Σίλβα στη Σπόρτινγκ λόγω της αγοράς Ιωαννίδη»

Η υπόθεση του Ζότα Σίλβα εξελίσσεται σε σήριαλ στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας. Σύμφωνα με την A Bola, ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε συμφωνήσει με τα Λιοντάρια για το δανεισμό του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με οψιόν αγοράς που θα ενεργοποιούνταν βάσει της απόδοσής του τη σεζόν 2025/26. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, έκανε πίσω.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.