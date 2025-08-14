Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Αυστρία τη Βόλφσμπεργκερ απόψε (14/08) στον αγώνα ρεβάνς του γ' προκριματικού του Europa League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική κάλυψη από το Open.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Worthersee Stadion» του Κλάγκενφουρτ, που χωράει 30.000 θεατές.

Οι Θεσσαλονικείς ταξίδεψαν στην Αυστρία χωρίς τον Βραζιλιάνο Τάισον που είναι τραυματίας.

Στόχος της ομάδας του Λουτσέσκου, να πάρουν τη νίκη στην Αυστρία μετά το 0-0 της Τούμπας.

Αν ο Δικέφαλος του Βορρά περάσει την αυστριακή ομάδα, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ριέκα-Σέλμπουρν στα play off της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, θα παίξει με μία εκ των Αράζ - Ομόνοια.