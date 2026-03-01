Βόλος - ΑΕΚ 2-2: Έσωσε τον βαθμό στο 98' η Ένωση σε συγκλονιστικό ματς

Ο Βόλος και η ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό χάρη σε γκολ του Ρέλβας στο 98ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 14' με τέρμα του Κόμπα ενώ ο Βάργκα ισοφάρισε για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στο 34'.

Στο 61ο λεπτό, ο Βόλος σημείωσε το 2-1 με πέναλτι του Ουρτάδο μετά από χέρι του Πήλιου.

Η ΑΕΚ είχε δοκάρι στο 86' για να της δώσει τον «χρυσό» βαθμό ο Ρέλβας στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με σουτ εκτός περιοχής.

Οι δύο ομάδες έχουν πολλά παράπονα από την διαιτησία του Τσιμεντερίδη.

Η Ένωση ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας με 53 βαθμούς.



