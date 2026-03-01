Βόλος - ΑΕΚ 2-2: Έσωσε τον βαθμό στο 98' η Ένωση σε συγκλονιστικό ματς

Ο Βόλος και η ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό χάρη σε γκολ του Ρέλβας στο 98ο λεπτό.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 14' με τέρμα του Κόμπα ενώ ο Βάργκα ισοφάρισε για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στο 34'.
Στο 61ο λεπτό, ο Βόλος σημείωσε το 2-1 με πέναλτι του Ουρτάδο μετά από χέρι του Πήλιου.
Η ΑΕΚ είχε δοκάρι στο 86' για να της δώσει τον «χρυσό» βαθμό ο Ρέλβας στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με σουτ εκτός περιοχής.
Οι δύο ομάδες έχουν πολλά παράπονα από την διαιτησία του Τσιμεντερίδη.
Η Ένωση ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας με 53 βαθμούς.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.