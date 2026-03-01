Βόλος - ΑΕΚ: Πανθεσσαλικό όπως λέμε... Νέα Φιλαδέλφεια (vid)

Μπορεί να ήταν γνωστό πως το Πανθεσσαλικό Στάδιο θα ήταν Sold Out για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο, όμως η εικόνα είναι ακόμα πιο... δυνατή, από ότι θα περίμενε ο οποιοσδήποτε.

Περισσότεροι από 20.000 Ενωσίτες έδωσαν δυναμικό παρών στο γήπεδο του Βόλου και δημιούργησαν συνθήκες... Νέας Φιλαδέλφειας, «βάφοντας» στα κιτρινόμαυρα τις εξέδρες και φωνάζοντας συνθήματα για την ομάδα της καρδιάς τους.

