Βόλος – Κηφισιά 0-1: Με «κανονιά» του Αμανί εκτοξεύτηκε στα ημιτελικά

Η Κηφισιά... αρίστευσε στο πρώτο της «τεστ» δίχως Τεττέη και Παντελίδη. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο νίκησε τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 1-0 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
«Λυτρωτής» για τους φιλοξενούμενους ο Λαζάρ Αμανί, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και με φανταστικό σουτ έστειλε την ομάδα του στους «8», όπου θα αντιμετωπίσει σε μονό ματς τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία.
