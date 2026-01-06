Μενού

Βόλος – Κηφισιά 0-1: Με «κανονιά» του Αμανί εκτοξεύτηκε στα ημιτελικά

Το εκπληκτικό γκολ του Αμανί στο 82' χάρισε στην Κηφισιά, που έχει «χάσει» Τεττέη – Παντελίδη, τη νίκη με 1-0 επί του Βόλου.

Η Κηφισιά... αρίστευσε στο πρώτο της «τεστ» δίχως Τεττέη και Παντελίδη. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο νίκησε τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 1-0 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

«Λυτρωτής» για τους φιλοξενούμενους ο Λαζάρ Αμανί, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και με φανταστικό σουτ έστειλε την ομάδα του στους «8», όπου θα αντιμετωπίσει σε μονό ματς τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ