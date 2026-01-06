Βόλος - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Βόλος φιλοξενεί την Κηφισιά σήμερα (06/01) στο Πανθεσσαλικό για το Κύπελλο Ελλάδας σε νοκ άουτ αναμέτρηση με σέντρα στις 17:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.
Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στη Λιβαδειά τον Λεβαδειακό, επίσης σε νοκ άουτ αγώνα.
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026:
- Άρης - Παναιτωλικός (Γήπ. Κλεάνθης Βικελίδης, 15:00)
- Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο, 17:30)
- ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Αθηνών, (Τούμπα, 20:00)
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026:
ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR, (Παγκρήτιο Στάδιο, 17:00)
Μονοί αγώνες
Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase (5-8 και φιλοξενούμενες αυτές που τερμάτισαν στις θέσεις 9-12)
Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι
Προημιτελικοί
Είναι μονά τα ματς και θα διεξαχθούν το τριήμερο 13-14-15 Ιανουαρίου
Μονοί αγώνες
Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.
Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:
Ολυμπιακός - νικητής του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (8ος-9ος)
Λεβαδειακός - νικητής του ζευγαριού Βόλος - Κηφισιά (7ος-10ος)
ΑΕΚ - νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας Aktor (6ος-11ος)
Παναθηναϊκός - νικητής του ζευγαριού Άρης - Παναιτωλικός 5ος-12ος
Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι
Ημιτελικοί
Θα διεξαχθούν 3-4-5 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.
Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι
Ζευγάρια:
1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός
2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Βόλος/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας Aktor
Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase
Τελικός
Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026
Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει
Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό
Η τελευταία αγωνιστική
17 Δεκεμβρίου
- Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2
- Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-0
- ΠΑΟΚ - Μαρκό 4-1
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 18-3 12
- Λεβαδειακός 10-3 12
- ΑΕΚ 6-1 12
- Παναθηναϊκός 6-2 12
- Άρης 6-2 10
- ΟΦΗ 7-3 9
- Βόλος 10-7 7
- ΠΑΟΚ 10-7 7
- Ατρόμητος 7-5 7
- Κηφισιά 4-4 5
- Αστέρας Τρίπολης 7-4 4
- Παναιτωλικός 5-4 4
- Ηρακλής 2-9 4
- Καλλιθέα 3-5 3
- Ελλάς Σύρου 8-13 3
- Μαρκό 4-10 1
- ΑΕΛ Novibet 4-9 1
- Καβάλα 3-8 1
- Ηλιούπολη 1-10 0
- Αιγάλεω 1-13 0
- Η Μεγάλη Χίμαιρα: Δίχασαν οι έντονες ερωτικές σκηνές και η Όλγα Μαρκάτου «έκρινε» ξανά
- Ο δικαστής που φρέναρε τον Τραμπ και διορίστηκε από τον Κλίντον: Στα 92 του, αναλαμβάνει τη δίκη Μαδούρο
- Το λιτό αλλά συγκινητικό αντίο των Ράδιο Αρβύλα στον Γιώργο Παπαδάκη
- Το ChatGPT είναι ο νέος «γιατρός»: Εκατομμύρια στρέφονται στην AI για συμβουλές υγείας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.