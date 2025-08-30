Βόλος - Ολυμπιακός 0-2: Ανέβασαν στροφές στο 2ο οι «ερυθρόλευκοι»

Με 2-0 κατάφερε να επιβληθεί ο Ολυμπιακός εκτός έδρας απέναντι στον Βόλο, ουσιαστικά «ανύπαρκτος» μέχρι το 2ο μέρος, όταν άρχισε να γίνεται αποφασιστικός και αποτελεσματικός, με την ποιότητα του Τσικίνιο να αναδεικνύεται.

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πολύ εναντίον του Βόλου, αλλά ξεκίνησε την «αποδόμηση» με τακουνάκι του Τσικίνιο στο 77' από σέντρα του Στρεφέτσα και ασίστ με τακουνάκι του Πορτογάλου στον Ρέτσο.

Στο 85' ο Πορτογάλος χαφ είχε νέο τακουνάκι. Αυτή τη φορά ήταν μεταβίβαση προς τον Ρέτσο που από κοντά με προβολή έκανε το 0-2. Το σκορ δεν άλλαξε ως το τέλος της αναμέτρησης.