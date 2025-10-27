Βόλος - Ολυμπιακός: Ταυτοποιήθηκαν 11 οπαδοί για ρίψεις μπουκαλιών στον αγώνα της 30ής Αυγούστου

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου ολοκλήρωσε έρευνα αναφορικά με περιστατικά που έλαβαν χώρα στο Βόλος - Ολυμπιακός που έγινε στις 30/08 στο Πανθεσσαλικό.
Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική Αστυνομία ταυτοποιήθηκαν -11- άτομα, για ρίψη πλαστικών μπουκαλιών προς τον αγωνιστικό χώρο, σε ποδοσφαιρικό αγώνα στον Βόλο (στο Βόλος - Ολυμπιακός στις 30 Αυγούστου).
