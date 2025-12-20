Βόλος – Παναιτωλικός 1-0: Αμετακίνητος από την τετράδα!

Την... μάχη της τετράδας συνέχισε ο Βόλος. Οι παίκτες του Χουάν Φεράντο επικράτησαν με 1-0 του μαχητικότατου Παναιτωλικού και έφτασαν τον Λεβαδειακό στους 25 βαθμούς, αφήνοντας στην 6η θέση τον Παναθηναϊκό που έχει δύο ματς λιγότερα.

Οι Αγρινιώτες από την πλευρά τους προσπάθησαν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι, δεν τα κατάφεραν και έμειναν στους 15 βαθμούς και την 9η θέση.

