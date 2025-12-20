Μενού

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0: Αμετακίνητος από την τετράδα!

Με σούπερ Σιαμπάνη, ο Bόλος βρέθηκε ξανά σε τροχιά 4άδας, αφού εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αφέλεια του Παναιτωλικού και τον νίκησε με 1-0 (Μαρτίνες) στο Πανθεσσαλικό!

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0
Βόλος – Παναιτωλικός 1-0 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI
Την... μάχη της τετράδας συνέχισε ο Βόλος. Οι παίκτες του Χουάν Φεράντο επικράτησαν με 1-0 του μαχητικότατου Παναιτωλικού και έφτασαν τον Λεβαδειακό στους 25 βαθμούς, αφήνοντας στην 6η θέση τον Παναθηναϊκό που έχει δύο ματς λιγότερα.

Οι Αγρινιώτες από την πλευρά τους προσπάθησαν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι, δεν τα κατάφεραν και έμειναν στους 15 βαθμούς και την 9η θέση.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ