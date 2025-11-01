Βόλος - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στον Βόλο την τοπική ομάδα απόψε (01/10) για την 9η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 18:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ προέρχεται από δύο νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, επί Αστέρα Τρίπολης και Ατρομήτου αντίστοιχα, και έχει στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί με τον Ισπανό τεχνικό στον πάγκο.
Πλούσιο για μία ακόμα φορά το απουσιολόγιο για το «τριφύλλι» καθώς απουσιάζουν οι Πελίστρι, Καλάμπρια, Σάντσες, Μπακασέτας, Ντέσερς και ο νεαρός Μπόκος.
Η ομάδα του Βόλου προέρχεται από ήττα 3-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς.
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025
- Βόλος - Παναθηναϊκός 18:00
- Ατρόμητος - Κηφισιά 19:30
- Ολυμπιακός - Άρης 20:00
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025
- ΑΕΛ - Λεβαδειακός 17:30
- Πανσερραϊκός -ΠΑΟΚ 19:30
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός 21:00
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025
- Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ 17:00
